Die Vereine des Pfälzer Turnerbundes zeigen bei „It’s Showtime“ in Rodalben kreative Choreografien. Auch zwei Vertreter aus der Region sind am Start. Eine Gruppe schafft es ins Finale in Ludwigshafen.

Traditionell schnürt der Pfälzer Turnerbund seine glitzernden Geschenke bereits im November. Dem Appetizer „It’s Showtime“ in Rodalben