Beim Finanzamt Ludwigshafen erfolgt am Montag, 1. Juli, eine IT-Umstellung. An diesem Tag stehen die Programme in den Arbeitsgebieten nicht wie gewohnt zur Verfügung, teilt die Behörde weiter mit. Die beiden Service-Center in Ludwigshafen und Frankenthal sind zu den bekannten Öffnungszeiten zwar geöffnet. Bedingt durch die IT-Umstellung seien Auskünfte und Dienstleistungen an diesem Tag allerdings nur eingeschränkt möglich. Am Donnerstag, 4. Juli, stünden die beiden Service-Center wieder wie gewohnt zur Verfügung und böten – unabhängig vom Wohnort – den gleichen Leistungsumfang für alle Bürger im Finanzamtsbezirk Ludwigshafen.