Im Mannheimer Musikpark ringen Denker und Macher beim Creative Futures Forum: Ein virtueller Kritiker bewertet Kunst, ein Sound-Tüftler wehrt sich gegen Fertigsuppe.

Was bedeutet Kreativität im Zeitalter von Künstlicher Intelligenz? Wie verändern sich künstlerische Arbeitsweisen, entstehen neue ästhetische Ausdrucksformen? Beim „Creative Futures Forum“ wurde im Musikpark über eine Zukunft gesprochen, die längst begonnen hat.

Dorothea Winter ist skeptisch. Nicht nur, was das künstlerische Potenzial von Musikprogrammen wie Suno betrifft, die sich derzeit als KI-Generate in unsere Playlists schleichen. Sondern auch, was das mit den Menschen macht. Nach der These der jungen Philosophin steht bereits die nächste gesellschaftliche Spaltung vor der Tür. Entsteht eine digitale Kluft zwischen denen, die KI-Tools nutzen, um noch produktiver und ideenreicher zu werden – und denjenigen, die ohnehin schon strukturelle Schwierigkeiten mit kreativer Entfaltung (nicht nur in Kunst, sondern auch in Bildung und Wirtschaft) haben, und noch weniger von KI-Systemen profitieren werden. „Es ist ein Brandbeschleuniger, der die Lage prekarisiert“, befürchtet sie.

In ihrem Buch „KI, Kunst und Kitsch“ malt sie ein Bild, das erstmal nach schöner neuer Welt klingt: „In Zukunft wird Kunst in mehrdimensionalen Räumen und im Zusammenspiel aller Sinne zum virtuellen Erlebnis. KI wird uns sehen, hören, riechen und fühlen lassen, was unsere heutigen Erwartungen bei Weitem übersteigt“, schreibt sie, und fügt dann hinzu, dass es weniger „um Monet als um Moneten“ gehen wird.

Herauskitzeln von Sounds

Bei der KI-Konferenz, organisiert von der Cluster Creative Economy der Stadt Mannheim, diskutiert Winter mit anderen Experten über die Potenziale, Risiken und Nebenwirkungen von KI in der Kunst. Wie Björn Tillmann, in Berlin lebender Sound-Designer, der vier Jahre in Mannheim an der Popakademie studierte. „Selbsttrainierte Modelle, Roboter und ich“ nennt er seinen Vortrag. Den Musiker interessiert das Wechselspiel zwischen Mensch und Maschine. Einfach KI-Songs prompten, also so etwas wie „Spiele mir einen traurigen, souligen Song über meinen leeren Kühlschrank“ ins Handy tippen, ist nicht seine Sache. „Suno ist für mich unkreativ – wie Fertigsuppe. Es hat intransparente Trainingsdaten, die Künstler werden nicht gefragt, nicht bezahlt, aber alles verwurschtelt, das ist ein Unding!“, sagt er. Er möchte Einfluss haben auf die Songs und zeigt, dass KI nicht nur kreative Arbeit abnimmt, sondern sie erweitern kann.

Sprechen im Musikpark über die Chancen, Risiken und Nebenwirkungen von KI im Kulturbetrieb (von links): Matthias Röder, Björn Tillmann und Dorothea Winter. Foto: Marco Partner

Björn Tillmann nutzt Open-Source-Programme wie R.A.V.E., um aus seiner Stimme ungewöhnliche Sounds herauszukitzeln, um Rhythmen im Alltäglichen herauszuhören. Beispielhaft untermalt er seine Rede mit einem jazzigen Schlagzeug, dass sich dem Takt seiner Sprechdynamik anpasst. „Auch beim Einsatz von KI geht es mir immer noch darum, meine Identität auszudrücken“, betont er.

Wie bewertet Aiden Blake Kunst?

Clair Bötschi verfolgt einen ganz anderen Ansatz. Mit KI hat der freie Künstler einen Kulturkritiker namens Aiden Blake geschaffen, der Kunst-Ausstellungen zumindest digital besucht, bewertet und Kritiken schreibt. „Mich interessiert: Wie nimmt die KI Kunst wahr?“, sagt der Stuttgarter. Für ein Stipendium, für eine Kulturförderung hat er seinen „Agenten“ nun zur alleinigen Jury ernannt und die sich bewerbenden Künstler eingeweiht, dass eine KI am anderen Ende des Tisches sitzt. Das Ergebnis war erstaunlich gut, und doch gab es ein paar feine Unterschiede. „Die Ironie in Bildern, der doppelten Boden, die versteckte KI-Kritik hat Aiden überhaupt nicht verstanden“, verrät Bötschi – und doch sieht er in seinem Projekt viel Potenzial zur Entlastung in der Kulturverwaltung. „Bewerbungen werden oft mit KI geschrieben“, sagt er, warum sollte dann nicht auch eine KI gegenlesen und Arbeit ersparen? Ist eine KI-Jury fairer und transparenter als eine menschliche? Haben „echte“ Jury-Mitglieder nicht Lust, Kunst zu bewerten, gehen sie nicht voll darin auf? Warum sollte man ihnen das wegnehmen? Wird durch eine KI-Jury die extreme Kunst am Rand verdrängt, zählt dann nur noch die Mitte, der Mainstream? Wird die Avantgarde übersehen?

KI statt „Klüngelei“

„Ein Vorurteil“, findet Bötschi. Man könne KI so programmieren, dass sie die Nischen und Lücken erkennt. Er empfindet sein Projekt als „demokratisierend“. Bei Bewerbungen spiele es doch oft eine Rolle, wer einen kennt, welche Vita der Künstler hat. „Diese ganze Klüngelei lässt sich mit KI ausblenden, es wäre eine faire Bewertung“, empfindet er sein Modell gerechtet.

Für die Philosophin Dorothea Winter ist das die Einladung für einen Podiumsboxkampf. KI könne für bürokratische Entlastungen genutzt werden, das kuratorische Moment aber müsse den Menschen gehören. „Ich bin nicht überzeugt, aber wenn KI als Kunstprojekt innovativ eingesetzt wird, um bestehende Strukturen kritisch zu durchleuchten, um aufzuzeigen, wie viel Macht in den menschlichen Netzwerken steckt, die Entscheidungen über Kunst treffen. Wenn die KI das einmal umdreht, dann ist es als Kunst-Projekt großartig“, sind sich die Experten trotz unterschiedlicher Begeisterung in vielen Punkten einig.

Der rechtliche Rahmen und die Bezahlung für Kunst müssen stimmen. Nicht die KI selbst ist die Gefahr, sondern die Frage, wer hinter der (meist gewinnbringenden) Maschine steckt – wer davon profitiert, und wer nicht.