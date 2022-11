Ist Ludwigshafen für einen möglichen „Blackout“ gerüstet? Dazu hat die FWG-Fraktion am Montag eine Anfrage im Stadtrat gestellt. Hintergrund war ein Medienbericht über Notfallpläne in Kommunen bei möglichen Stromausfällen, in denen es hieß, dass Ludwigshafen nicht darauf vorbereitet sei. Die Freien Wähler wollten daher wissen: Wurde zwischenzeitlich mit entsprechenden Planungen begonnen? Laut Verwaltung haben die Technischen Werke (TWL) bereits folgende organisatorische Vorkehrungen umgesetzt: Notfallpläne für alle Sparten – Strom, Gas, Wasser, Wärme, Kraftwerke – in Form eines Krisenhandbuchs mit Krisenplänen und einem Krisenmanagementsystem. Die TWL Netze GmbH verfüge bei einem Ausfall elektrischer Betriebsmittel (etwa in Umspannwerken oder Schaltanlagen) über Notschaltprogramme, mit denen Kunden wieder versorgt werden könnten. Im Falle eines Stromausfalls im vorgelagerten Hochspannungsnetz der Pfalzwerke läge ein sogenannter großflächiger und länger andauernder Stromausfall in Rheinland-Pfalz vor. In diesem Fall meldeten dies die Pfalzwerke ans Lagezentrum des Innenministeriums sowie an betroffene Integrierte Leitstellen, darunter die TWL-Leitwarte, sowie betroffene Polizeipräsidien. Bei einem solchen Ereignis würde ein behördlicher Krisenstab gebildet, die TWL wären dann ein Teil davon. Für den Kraftwerksbetrieb seien Notschaltpläne im Betriebshandbuch hinterlegt, so die Verwaltung. Bei den TWL gebe es in regelmäßigen Abständen interne Krisenübungen zu Stromausfällen. Die Kommunikationswege im Krisenfall seien mit den Pfalzwerken als vorgelagertem Netzbetreiber genau abgestimmt.