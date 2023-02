Der zuständige Bürgermeister bewertet die Ergebnisse einer Passantenbefragung positiv. Man habe viel getan, damit die Innenstadt attraktiv bleibt. Im Vergleich zu anderen Städten in ähnlicher Größe schneidet Mannheim in einigen Punkten aber unterdurchschnittlich ab. Bei Sicherheit und Sauberkeit sind andere besser. Warum auch der Handel den Finger in die Wunde legt, lesen Sie hier.