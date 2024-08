Der Döner gilt als das gefragteste Fast Food Deutschlands. Nun könnte der Drehspieß in die EU-Liste der „garantiert traditionellen Spezialitäten“ aufgenommen werden. Das würde genaue Vorschriften, etwa für Fleisch und Marinade, bedeuten. Das kommt bei Dönerimbiss-Betreibern in Ludwigshafen und Mannheim nicht gerade gut an.

Enes Gülap ist mit dem Schneiden und Befüllen des deutsch-türkischen Kultessens groß geworden. Sein Vater eröffnete bereits vor über 25 Jahren einen