Zwischen Chips und Anti-Cellulite-Training: Alexandra Bachzetsis nutzt das Mannheimer Eintanzhaus mit ihrem Gastspiel „Rush(es)“ als Bühne fürs Ich. Doch der Glamour kippt.

Rote Locken wallen über das Gesicht der Frau, die sich auf dem Boden windet und ihren Hintern hochstreckt. An den Strapsen ihres Lackgürtels sind jedoch keine aufreizenden Netzstrümpfe befestigt sondern Anglerhosen mit Gummistiefeln. Wie sie die Beine anhockt, sich abdrückt und über den Bauch schlittert, wirkt sie eher wie ein Frosch als Sirene. Aber Alexandra Bachzetsis, Tänzerin und Choreografin, wird ihre Gestalt – wie ein Amphibium – verwandeln und das Eintanzhaus in einen Sexclub, einen Selfie-Hotspot und ein Fitnessstudio umdeuten. Verblüffend einfach! Und das Publikum „hilft“ mit.

So wird frau zu rassigen Latina

Aus einem riesigen Koffer zaubert Bachzetsis ihre „Werkzeuge“ für die Verwandlung in „Rush(es), das 2025 im Kunsthaus Zürich uraufgeführt wurde und vom Centre Pompidou in Paris in Auftrag gegeben worden ist: extreme High Heels mit Plateau und Pfennigabsatz und glänzend lange Perücken. Mit schwarzer Mähne mutiert die Tänzerin und Choreografin aus Zürich zu einer rassigen Latina, in hell zu einer Blondine von der Strandbar. „No rush“ (keine Eile), heißt es aus kleinen Lautsprechern, die sie Zuschauern in die Hand gedrückt hat.

Chips auf heiße Art verspeist

Gerade noch stopfte sie ihre Haare unter die Perücke, im nächsten Moment stöckelt sie stolz über den Laufsteg und streicht sich affektiert durch die Strähnen, wie das manche Frauen mit manikürten langen Krallen tun. Während sie Zuschauern Chips anbietet und sie zu gemeinsamen Selfies animiert, beugt sie sich vor und biegt ihre Po-Backen wie zufällig heraus. Aufreizender Blick, mit der Zunge an den Chips leckend. „I do a masturbate piece“, tönt es.

Es geht um die Kunst der Selbstinszenierung, und die Choreografin bedient sich dafür gnadenlos an den Codes, mit denen auf Instagram, in Werbung oder Musikvideos Weiblichkeit behauptet wird. Wie sie sich Gesten aneignet und wieder abstreift, macht Lust darauf, dieses Spiel zu durchschauen und zu beherrschen – wie eine Selbstermächtigung. „I have no identity“, tönt es. Also kann ich alles sein? Ich muss nur bestimmte Klamotten und Accessoires anlegen und die passenden Bewegungen einstudieren. Das bedeutet aber auch: Ich bin eine Selbsterfindung, ein „Fake“, und die Geste selbst ist origineller als diejenigen, die sie nur aufgreifen und zitieren. Und dann fragt sich: Sind diese Codes – Schmollmünder oder Haare schlenkern – überhaupt verführerisch? Oder bestimmt die Gesellschaft, dass sie als erotische Aufforderung gelesen werden? So wie im alten China die geschnürten Füße der Frauen als schön galten (weil die Gattinnen nicht weglaufen konnten).

Gelangweilt von der zeitgenössischen Szene

Das Spiel mit den wechselnden Rollen liebt Alexandra Bachzetsis, geboren 1974, mit griechischen Wurzeln und Heimat in Zürich, wie sie in einem Nachgespräch zu „Rush(es) in London bekannt hat. „Ich fühle mich am meisten zuhause auf der Bühne, wenn ich jemand anders bin.“ In ihrer Arbeit als Tänzerin war sie mit Mitte Zwanzig gelangweilt, weil sich die zeitgenössische Szene damals entweder zwischen extremer Tanz-Fertigkeit oder der radikaler Verweigerung des Tanzens bewegte. Als sie 2001 mit dem Kreieren begann, interessierte sie sich dafür, wie Körper von Informationen besetzt werden. Ihre Performances bewegen sich an der Grenze zwischen Bildender und Darstellender Kunst und werden in Museen wie dem MoMa in New York oder der Tate Modern in London gezeigt. Vielleicht ist sie durch die Vielfalt dieser Aufführungsorte besonders sensibel für Kontexte und Konnotationen. Denn es kommt nicht nur darauf an, wie man mit dem Hintern wackelt, sondern wo.

Klatschen und Ploppen

Als verführerische Blondine nur im Bikini räkelt sie sich auf dem Laufsteg, spreizt die Beine wie im Striplokal. Doch dann lässt sie die Schenkel aufklappen und aufeinander klatschen – so aggressiv, ja athletisch, dass die Verführungsoffensive mehr einem verbissenen Pilates-Workout gleicht. Später wird sie mit schwarz-weißer Lichtgrafik und Technobeats die maskuline Stimmung eines Fitnessstudios verbreiten. Androgyn mit ihren kurzen Haaren, lockeren Hosen und Sportbustier lässt sie ihre Armmuskeln beim imaginären Bogenschießen oder Hanteltraining spielen. Und das Kippen des Beckens hat rein gar nichts Erotisches mehr, sondern trainiert den Musculus gluteus maximus.

Die glatten Bilder werden im Laufe der einstündigen Performance brüchig: Wenn die Blondine im String ihren blanken Hintern mit einem Anti-Cellulite-Gerät traktiert und laut ploppen lässt, kippt die Szenerie in den schmerzhaften Wahn der Selbstoptimierung. Und der ganze Hokuspokus wird nur für die Augen der anderen absolviert. Im Eintanzhaus sitzt das Publikum nah auf Sitzsäcken und Kirchenbänken entlang des Laufstegs. Die Wangen sind bei vielen gerötet, die Blicke mal konzentriert, mal schamhaft abgewandt. Aber nach der Show werden munter die Chips herumgereicht und draußen auf dem Vorplatz diskutiert: Die Tänzerin hat eine Gesichtsmaske getragen – war das eine Beauty-Feuchtigkeitsauflage oder stammt es doch aus dem Fetisch-Bedarf? Selbst diese „Hilfsmittel“ sind mehrdeutig.

Termin

Und es geht noch provokativer: Das Thema Nackheit erkundet Alexandra Bachzetsis in „Exposure“ mit dem schwedischen Cullberg Ballett, zu Gast im Ludwigshafener Pfalzbau am Mittwoch, 24. Juni, 19. 30Uhr. Karten über www.theater-im-pfalzbau.de.