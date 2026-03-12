Libanon, Hisbollah, Iran: Im Interview ordnet Israel-Kenner Bernhard Kukatzki aus Schifferstadt die Fronten um Israel ein – und wirbt für Dialog und direkten Kontakt vor Ort.

Herr Kukatzki, Sie haben enge Verbindungen nach Israel. Was hören Sie von dort, nachdem es aktuell Vergeltungsschläge gibt, weil das israelische Militär Angriffe auf den Iran fliegt?

Israelis haben eine bemerkenswerte Resilienz. Trotz der ständigen Bedrohung und der militärischen Auseinandersetzungen bewahren die Menschen eine unglaubliche Lebensfreude und einen unerschütterlichen Willen, Leben und Freiheit zu verteidigen. Gleichzeitig ist die Belastung enorm: Viele müssen mehrmals täglich in Schutzräume flüchten, Reservisten wurden einberufen, und das öffentliche Leben ist stark eingeschränkt. Dennoch ist die große Mehrheit der Israelis optimistisch und hofft, dass die aktuelle Situation zu einem grundlegenden Wandel führen wird – sowohl in Bezug auf die Sicherheit Israels als auch auf die gesamte Region.

Wann waren Sie selbst zuletzt in Israel?

Ich bin regelmäßig dort, zuletzt im Oktober 2025, auch am Gazastreifen und in den von der Hamas überfallenen Orten. Mit Freunden und Bekannten stehe ich aktuell über Whatsapp und E-Mail in Kontakt.

Wie bewerten Sie die aktuelle politische Lage?

Die Lage ist äußerst volatil und hochkomplex. Der Krieg, den wir derzeit erleben, ist das Ergebnis jahrzehntelanger Bedrohungen und Provokationen, insbesondere durch den Iran und dessen Unterstützernetzwerke wie die Hisbollah. Das iranische Regime verfolgt seit 1979 das Ziel, Israel zu vernichten, und schürt damit gezielt Unruhe in der ganzen Region.

Wie stehen Sie persönlich zu den militärischen Angriffen Israels und der USA gegen den Iran?

Es war zu erwarten, dass es zum Krieg kommt. Die USA und Israel sehen im aktuellen Zeitpunkt eine Chance, das iranische Regime nachhaltig militärisch zu schwächen und vor allem dafür zu sorgen, dass der Iran sich nicht atomar bewaffnet. Ich persönlich bin der Meinung, dass es ohne einen Regimewechsel im Iran keinen dauerhaften Frieden in der Region geben wird. Ob das Mullah-Regime allerdings kurzfristig ausschließlich durch Luftangriffe zu Fall gebracht werden kann? Da bin ich eher skeptisch.

Viele Exil-Iraner haben kein Verständnis dafür, dass eine Mehrheit der Deutschen den Angriff auf den Iran mit dem Verweis aufs Völkerrecht als nicht gerechtfertigt erachtet – obwohl das Regime dort vor wenigen Wochen wohl Zehntausende Menschen umgebracht hat. Wie sehen Sie das?

Ich teile die Meinung der Exil-Iraner. Dabei wird jedoch häufig vergessen, dass das Völkerrecht in den letzten Jahrzehnten in vielen Konflikten versagt hat. Zum Beispiel in Kambodscha, wo zwischen 1975 und 1979 unter der Herrschaft der Roten Khmer schätzungsweise bis zu zwei Millionen Menschen durch Exekutionen, Hunger und Zwangsarbeit getötet wurden, oder in Ruanda, wo am 7. April 1994 der Völkermord an der Tutsi-Minderheit begann – innerhalb weniger Wochen töteten radikale Hutu mehr als 800.000 Menschen. Oder denken Sie an den Genozid in Srebrenica. Die internationale Gemeinschaft intervenierte damals viel zu spät.

Sie stimmen also Norbert Röttgen (CDU) zu, der sagt: Der Angriff auf Iran ist völkerrechtswidrig – gleichzeitig kann dies jedoch nicht der einzige Maßstab sein, wenn ein Regime brutal gegen die eigene Bevölkerung vorgeht?

Möglicherweise ja, aber die Frage ist doch: Was nützt ein Völkerrecht, das Diktaturen schützt und gleichzeitig die Menschenrechte der Bevölkerung ignoriert? Auch das Mullah-Regime im Iran geht seit Jahrzehnten mit äußerster Härte gegen die eigene Bevölkerung vor. Die internationale Gemeinschaft hat hier aus meiner Sicht schon viel zu lange weggesehen.

Militärisch gehen die Israelis aktuell auch gegen die Hisbollah im Libanon vor. Wie ist das aus Ihrer Sicht zu bewerten? Mehr als eine halbe Million Menschen sollen im Libanon bereits als Binnenflüchtlinge registriert worden sein.

Grundsätzlich ist die Entwaffnung der Hisbollah im Libanon ein zentraler, seit zwanzig Jahren allerdings nicht umgesetzter Punkt von UN-Resolution 1701. Bislang war die Hisbollah militärisch schlichtweg zu stark und der libanesische Staat gleichzeitig zu schwach. Und die UN-Friedenstruppe im Libanon (UNIFIL) ist nicht dafür ausgelegt, die Hisbollah aktiv zu entwaffnen. Dass die Israelis nun aktuell ihre Verteidigungslinie in den Libanon verschoben haben, ist eine Reaktion darauf, dass die Hisbollah-Miliz nach dem Beginn des Krieges mit dem Iran täglich Raketen auf Israel abfeuert.

Sie haben in einem früheren Interview mal gesagt: „In Israel herrscht kein Frieden, nur die Abwesenheit von Krieg.“ Jetzt herrscht erneut Krieg und man weiß kaum mehr zum wievielten Mal. Glauben Sie noch an Frieden im Nahen Osten?

Ja, aber: Das iranische Mullah-Regime ist die zentrale treibende Kraft hinter vielen Konflikten im Nahen Osten. Das Regime bewaffnet und finanziert nicht nur die Terrormilizen Hisbollah im Libanon, sondern auch die Huthi im Jemen und die Hamas in Gaza. Wenn das Mullah-Regime gestürzt wird – und das kann man wirklich nur hoffen –, dann ist das aus meiner Sicht zumindest eine große Chance auf Frieden. Für Israel, einen demokratischen Iran und die gesamte Region.

Was bedeutet Israel für Sie persönlich?

Israel, von dem ein Fünftel der Staatsbürger muslimische, drusische und christliche Araber sind, hat mich schon immer fasziniert. Ich war Anfang der 1980er-Jahre das erste Mal dort und habe damals in einem Kibbuz gearbeitet. Seitdem hat mich das Land nicht mehr losgelassen. Ich habe in Heidelberg Jüdische Studien studiert und mich auch intensiv mit der Geschichte und Kultur Israels beschäftigt. Für mich ist Israel nicht nur ein Land, sondern auch ein „Sehnsuchtsort“, ein Symbol für Resilienz, Hoffnung und eine unglaubliche Vielfalt.

Inwiefern haben Sie Verständnis für diejenigen, die Israel nicht nur als Opfer, sondern auch als Aggressor sehen? Eine UN-Kommission wirft Israel Völkermord im Gazastreifen vor, auch wird die teils aggressive Siedlungspolitik von Kritikern als faktische Annexion palästinensischen Gebiets gesehen.

Man hat kein Herz, wenn man nicht um jedes unschuldige zivile Opfer trauert, egal welcher Herkunft. Ein Land aber, das sich verteidigt, ist kein Aggressor. Und nein, es gab in Gaza keinen Genozid, die ständige Wiederholung macht den Vorwurf nicht richtiger. Die Siedlungspolitik kann und darf man kritisieren, davon wird ja auch innerisraelisch reichlich Gebrauch gemacht.

Gibt es etwas, das Ihnen persönlich, aber auch in Ihrer Funktion als Direktor der Landeszentrale für politische Bildung, besonders wichtig ist in Bezug auf Israel?

Ja, ich möchte die Menschen ermutigen, sich mit Israel und dem Nahen Osten auseinanderzusetzen. Reisen Sie dorthin, wenn Sie die Möglichkeit haben, und machen Sie sich ein eigenes Bild. Die Berichterstattung in den Medien wird der Komplexität der Situation nicht gerecht. Ich glaube, direkte Begegnungen mit den Menschen vor Ort können viele Vorurteile abbauen und helfen, ein besseres Verständnis zu entwickeln. Israel ist ein faszinierendes Land mit großartigen Menschen, und ich kann nur jedem empfehlen, es einmal zu besuchen, um die Situation vor Ort besser zu verstehen.

Zur Person

Bernhard Kukatzki lebt in Schifferstadt und ist seit 2017 Direktor der Landeszentrale für politische Bildung in Mainz. Von 2014 bis 2016 war der Historiker Landtagsabgeordneter (SPD) und hatte das Amt des Ersten Beigeordneten im Rhein-Pfalz-Kreis inne. Der heute 65-Jährige hat Politische Wissenschaft, Geschichte und Jüdische Studien in Heidelberg studiert.



