Bei der Bearbeitung der Corona-Hilfsprogramme habe die Förderbank in der Stadt 3349 Zusagen in Höhe von 28,1 Millionen Euro ausgesprochen. In der Wirtschaftsförderung seien 2,8 Millionen Euro auf 26 Anträge entfallen, die vor allem für Unternehmer- und Gründerkredite sowie Zuschüsse zu Beratungs- und Messekosten gewährt wurden. Mit den jeweiligen Maßnahmen seinen insgesamt 272 Arbeitsplätze gesichert und geschaffen worden. In den Programmen der sozialen Wohnraumförderung seien der Kauf, der Bau und die Modernisierung von 227 Wohneinheiten mit über 25 Millionen Euro gefördert worden. Landesweit habe die ISB ihr Neugeschäftsvolumen um 18 Prozent auf insgesamt 2,5 Milliarden Euro gesteigert. „Allein mit 789,4 Millionen Euro haben wir 93.857 Zusagen zur Unterstützung der rheinland-pfälzischen Wirtschaft mit den Corona-Hilfsprogrammen ausgesprochen, was einem Drittel am gesamten Geschäftsvolumen betrifft“, berichtet Ulrich Dexheimer als Sprecher des ISB-Vorstands.

„Bislang höchstes Kreditvolumen“

Im Bereich der Wirtschaftsförderung habe die ISB im Jahr 2020 mit einem Volumen von 251,6 Millionen Euro 1242 Förderzusagen erteilt. Mit den Landesprogrammen der sozialen Wohnraumförderung seien 2020 insgesamt 2848 Wohneinheiten (Vorjahr: 3008) mit einem Volumen von 337,7 Millionen Euro (Vorjahr: 232,8) gefördert worden. „Damit hat die ISB das bislang höchste Zuschuss- und Kreditvolumen in der sozialen Wohnraumförderung bewilligt“, sagt Finanzstaatssekretär Stephan Weinberg (SPD) als ISB-Verwaltungsratsvorsitzender.