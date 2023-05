Sturzbetrunken und ohne Fahrerlaubnis unterwegs war laut Polizei am Sonntagmorgen ein 34-jähriger Autofahrer. Ein Taxifahrer hatte die Polizei um 8.25 Uhr alarmiert, da der Mann mit seinem silberfarbenen Mercedes-Kleinbus zunächst in starken Schlangenlinien auf der Saarlandstraße (Süd) vor ihm gefahren sei. Als er den Mann überholte, setzte dieser sich wieder vor ihn, bremste ihn bis zum Stillstand aus und fuhr anschließend rückwärts auf das Taxi zu. Einen Zusammenstoß konnte der Taxifahrer nur durch ein Ausweichmanöver vermeiden. Danach setzte der Mercedes-Fahrer seine Fahrt in Richtung Schänzeldamm (Mundenheim) nach Angaben des Zeugen mit weit über 100 Stundenkilometern fort. Bei einer Verkehrskontrolle in der Deutschen Straße (West) wurde bei dem Mann aus dem Kreis Bad Dürkheim eine Atemalkoholkonzentration von über zwei Promille festgestellt. Es gab zudem Hinweise auf den Konsum von Cannabis. Dem 34-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und der Durchführung eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt. Hinweise von weiteren Zeugen an die Polizei unter Telefon 0621 963-2122.