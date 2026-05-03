Wenn man in Irland feiert und alles stimmt, dann nennt man das eine „Fleadh“ – ein Fest, nach dem sich auch eine Band aus der Rhein-Neckar-Region benannt hat.

Hier passte einfach alles zusammen – die besondere Location, das stimmungsvolle Ambiente, die passenden Getränke und vor allem die mitreißende Musik. Tatsächlich hatten die Veranstalter, das Kulturforum Altrip und der Heimat- und Geschichtsverein Altrip, alles dafür getan, ihren irischen Abend so authentisch wie möglich zu gestalten. Der Garten des 1660 erbauten Römerhauses bot dafür den passenden Rahmen und sorgte an diesem lauen Frühsommerabend für die ideale Open-Air-Atmosphäre.

Kalt wurde dabei ohnehin niemand, denn vor der Bühne drängten sich so viele Besucher, dass eher Schwitzen angesagt war. Für zusätzliche Wärme sorgten Whiskey, reichlich Guinness und Irish Stew auf passend dekorierten Tischen. Das gewisse Irland-Gefühl war also längst da, als Fleadh zu ihrem Auftritt ansetzten.

Pfälzer, Badener und ein Rheinhesse

Fleadh sind Thomas Gorny (Gesang, Gitarre), Elke Immik (Gesang, Gitarre, Bass), Marcus Eichenlaub (Fiddle), Frank Weber (Uilleann Pipes, Flöten, Bodhrán) und Uli Dörsch (Banjo, Mandoline, Backing Vocals), der an diesem Abend für den verhinderten Daniel Draxler eingesprungen ist und diese Aufgabe auch ohne vorherige Probe souverän meisterte. Eichenlaub und Weber stammen aus Böhl-Iggelheim beziehungsweise Haßloch, während Gorny und Dörsch aus dem badischen Raum kommen und Immik aus Rheinhessen.

Gemeinsam ist ihnen die Liebe zur keltischen, insbesondere irischen Musik. Dabei hält sich das Quintett nicht nur an Traditionelles, sondern lässt auch gerne Einflüsse aus anderen Bereichen einfließen. Besonders seit dem Einstieg von Immik vor drei Jahren sind Annäherungen an den Singer/Songwriter-Kosmos deutlich spürbar geworden. In Altrip überzeugte die vielseitige Musikerin nicht nur mit einer gefühlvoll gesungenen Interpretation von „Motherland“, im Original bekannt geworden durch Natalie Merchant, sondern auch mit der Eigenkomposition „Feather And Stone“.

Unplugged dank Stromausfall

Wenn sie nicht gerade das Mikrofon übernahm, lag der Leadgesang bei Thomas Gorny, etwa bei „The Thief“, einer Komposition des ehemaligen Fleadh-Sängers Saoirse Mhór, dem einzigen „echten“ Iren in den Reihen der Band. Während dieses Stücks kam es zu einer technischen Panne – der Strom fiel schlagartig aus. Das Quintett ließ sich davon jedoch nicht aus der Ruhe bringen und spielte kurzerhand unplugged weiter. Dafür gab es vom Publikum noch mehr Applaus als ohnehin schon.

Ihre energiegeladenen Reels, darunter „Lord Mayo – Maids Of Mount Kisco“ oder „The Dunmore Lasses“ (bekannt in einer Aufnahme der Chieftains mit Ry Cooder), ließen normalerweise niemanden still sitzen. In Altrip war Aufstehen und Tanzen wegen der Platzverhältnisse zwar nicht möglich, aber die Fans fanden ihren eigenen „Sitztanz“: Füße wippten, Köpfe bewegten sich im Takt, Hände klatschten. Fazit: Der irische Abend im Römerhaus war ein Abend, wie er irischer kaum sein könnte – und bleibt den Besuchern sicher noch lange in bester Erinnerung.