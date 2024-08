Irgendwo in Lu sind wir jede Woche auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern. Am Montag haben wir in der „Gockelklause“ auf der Mundenheimer Kerwe Klaus Ehret (68) und Christina Witte (61) getroffen. Die beiden sind Stammgäste auf der Kerwe.

Was bedeutet die Kerwe für Sie?

Ehret: Die Kerwe ist der Höhepunkt hier im Ort.

Witte: Wir wohnen gerade um die Ecke und sind an den fünf Tagen