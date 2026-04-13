Irgendwo in Lu sind wir jede Woche auf der Suche nach Gesprächspartnern. Nun haben wir auf der Parkinsel Nadja Hilali getroffen. Die 26-jährige Studentin entdeckt gern Neues.

Sie laufen schon lange Inlineskater?

Nein. Mein Mann und ich haben das gerade für uns entdeckt. Wir waren vor ein paar Wochen hier auf der Parkinsel und haben gesehen, womit die Leute hier so unterwegs sind. Und weil Fahrräder bei meinem Mann dann gleich wieder preislich ausgeartet wären, haben wir uns erst einmal für Inlineskater entschieden. Diese hier haben wir am Samstag in Oggersheim gekauft.

Was haben Sie sonst noch alles ausprobiert?

Ich habe hier angefangen, schwimmen zu gehen, und auch mit dem Paddle haben wir hier angefangen. Für Inliner ist es hier gut, weil es so schön flach ist.

Meinen Sie damit die Sportart Padel, quasi eine Mischung aus Tennis und Squash?

Nein. Ich dachte an Stand-up-Paddle, also stehend auf einer Art Surfboard.

Sie kommen aus Ludwigshafen?

Nein. Ich selbst bin in Bad Nauheim aufgewachsen. Ursprünglich wollten wir hier zu meiner Oma ziehen und sie pflegen. Leider ist sie vorher verstorben. Aber den Plan haben wir trotzdem umgesetzt und wohnen jetzt hier.

Direkt aus Bad Nauheim?

Nein. Zuletzt haben wir in Stuttgart gewohnt. Aber ich selbst studiere in Heilbronn und das ist von beiden Seiten ungefähr gleich weit entfernt. Und für meinen Mann spielt der Wohnort sowieso keine große Rolle. Deshalb war für uns klar: Das machen wir jetzt so.

Was studiert man denn in Heilbronn? Ist Weinbau da ein Thema?

Weinbau kann man dort zwar auch studieren, aber ich habe einen Bachelor in Betriebswirtschaftslehre mit Arabisch gemacht. Das ist dort, neben Berlin, bundesweit ziemlich einmalig. Und weil es mir so gut gefallen hat, mache ich dort jetzt auch noch meinen Master.

Den hätten Sie doch aber auch an der Hochschule in Ludwigshafen machen können.

Nein. Von der Sprache mal abgesehen hat das mit unserem Umzug einfach zeitlich nicht zum Semesterbeginn gepasst.

Bad Nauheim ist älteren Sportfans noch vom Eishockey ein Begriff. Spielt das dort noch immer eine Rolle, obwohl die Bundesligazeiten schon lange vorbei sind?

Oh ja! Eishockey und generell Eissport sind dort noch immer eine große Sache. Ich war früher auch Eiskunstlaufen. Das geht meinem Mann ähnlich. Der stammt aus Frankfurt und es war immer etwas Besonderes, dort zu laufen, wo sonst die Profis spielen.

Und wie lange sind Sie schon hier?

Jetzt seit ungefähr anderthalb Jahren. In Ludwigshafen finden wir uns schon einigermaßen zurecht, aber wir entdecken jetzt so langsam auch das Umfeld.

Und? Wie gefällt es Ihnen?

Insgesamt ist es schon schön und es gefällt uns auch wirklich gut. Aber nachdem wir aus Stuttgart gekommen sind, stört uns die fehlende Sauberkeit hier ein bisschen.