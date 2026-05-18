Irgendwo in Lu sind wir jede Woche auf der Suche nach Gesprächspartnern. In Oppau haben wir Kerstin Rohr getroffen. Die 55-Jährige ist eine regelmäßige Nutzerin des ÖPNV.

Sie stammen aus Oppau?

Ich bin gebürtige Ludwigshafenerin. Hier in Oppau wohne ich jetzt seit 1991.

Und Sie fahren oft mit der Straßenbahn?

Ja. Ich arbeite in der Stadt. Dafür steige ich hier ein und fahre durch bis zum ehemaligen Rathaus-Center.

Wie lang ist man dafür unterwegs?

Normalerweise sind das rund zehn Minuten. Es sei denn, bei der BASF ist gerade ein Alarm oder irgendein Auto steht mal wieder auf den Gleisen.

Das mit den Autos ist mir zuletzt auch aufgefallen. Gefühlt ist aktuell jeden Tag irgendwo ein Autofahrer unachtsam und übersieht eine Straßenbahn. Täuscht mein Eindruck da?

Ja, das kommt im Moment wirklich häufiger vor. Woran das liegen könnte, weiß ich aber auch nicht. Dabei kommt es ja noch nichtmal immer zu einem Unfall. Oft stecken die Autos dann auch einfach nur im Gleisbett fest.

Nutzen Sie ein Jobticket?

Früher ja. Mittlerweile haben wir auf das Deutschlandticket umgestellt. Das finde ich eigentlich nicht so gut.

Wo liegt der Unterschied?

Mit dem Jobticket konnte ich abends und am Wochenende noch bis zu vier Personen mitfahren lassen. Das Deutschlandticket gilt nur für mich. Wenn mal mein Mann mitfährt, dann braucht er ein eigenes Ticket. Das war vorher nicht so.

Fahren Sie nur bis zur Endhaltestelle oder müssen Sie im Anschluss noch mit dem Bus weiter?

Wenn es mit dem Anschluss klappt, dann fahre ich mit dem 85er-Bus noch weiter. Heute hat das mit dem Anschluss nicht geklappt. Deshalb wollte ich eigentlich gerade laufen. Aber wenn wir noch hier stehen, dann kommt ja hoffentlich gleich der Nächste.

Wie stehen Sie zu den Überlegungen, dass die Straßenbahn von hier noch bis nach Pfingstweide und Frankenthal fortgeführt werden soll – Stichwort Pfalztram?

Es gibt schon Gelegenheiten, dass ich gerne noch über die Endhaltestelle Oppau hinausfahren würde. Zum Rewe in Edigheim zum Beispiel. Bis jetzt muss ich dafür in den Bus umsteigen. Wenn ich den 83er-Bus nehme, komme ich sogar bis nach Mannheim-Sandhofen. Es gibt also schon verschiedene Möglichkeiten.

Haben Sie denn einen Grund, nach Sandhofen zu fahren?

Ich habe dort Bekannte.

Die nächsten Jahre werden Sie ihre Bekannten sicher noch mit dem Bus besuchen müssen. Die Planungen für die Streckenführung der Straßenbahnverlängerung haben ja gerade erst begonnen.

Das stimmt. Und weil ich selbst bei der Stadt arbeite, weiß ich, wie lang solche Planungen dauern können.

Haben Sie auch im Rathaus-Center gearbeitet?

Nein. Ich bin zwar bei der Stadt, aber im Bereich Grünflächen. Und im Sommer bin ich bei den Brunnen. Im Rathaus selbst war nur die große Kantine. Ansonsten war ich dort nur, wenn ich das Wasser an den Brunnen abgedreht habe.

Trotzdem auch ein Arbeitsplatz. Vermissen Sie den Turm?

Ja. Ich bin gebürtige Ludwigshafenerin und wir haben in den letzten Jahren einfach sehr viele markante Gebäude wie das Rathaus verloren. Jetzt ist nichts mehr da. Das ist traurig.