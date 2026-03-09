Irgendwo in Lu suchen wir jede Woche interessante Gesprächspartner. In der Kleingartenanlage Am Riedsaumpark haben wir Klaus Fischer (65) und Jeanette Flury (60) getroffen.

Sind Sie schon lange Kleingärtner?

Fischer: Nein, wir haben den Garten jetzt seit zwei Jahren.

Flury: Nachdem wir uns zweieinhalb Jahre lang vergebens um eine Parzelle bemüht hatten.

War das so schwer? Beim Weg durch die Anlage haben unser Fotograf und ich gesehen, dass einige Gärten hier zumindest unbewirtschaftet wirken.

Fischer: Das ist ein großes Thema hier im Verein. Einige nutzen ihren Garten nur als Schrottplatz. Das kann es natürlich nicht sein. Demnächst werden wir dafür auch einen neuen Vorstand wählen, der gegen so eine Nutzung vorgehen soll.

Und wie sind Sie an diesen Garten gekommen?

Fischer: Nach der Wartezeit konnten wir uns eines von drei Grundstücken aussuchen.

Und was sprach für dieses hier?

Fischer: Es ist ein Eckgrundstück. Damit hat man nur auf einer Seite Nachbarn. Dafür ist der Garten ein bisschen größer. Er liegt direkt am Eingang, und wir sind mit dem Fahrrad in fünf Minuten von unserer Wohnung hier.

Sie kommen aus Friesenheim?

Fischer: Ja, wir wohnen auf der anderen Seite vom Ebertpark. Die meisten hier in der Anlage kommen aus Friesenheim. Darauf achtet der Verein. Natürlich kann man den Garten aber auch behalten, wenn man hier gewohnt hat und dann irgendwann einmal umgezogen ist. Aber insgesamt macht es schon Sinn, wenn man in der Nähe des Gartens wohnt.

Wofür haben Sie einen Garten gebraucht, wenn Sie doch direkt am Ebertpark wohnen?

Flury: Wir wollten auch Gemüse und Tomaten anbauen. Die gibt es im Ebertpark nicht.

Sie haben den Garten jetzt seit zwei Jahren. Hatten Sie vorher schon Erfahrung mit Gartenarbeit?

Fischer: Nein, wir haben uns in das Thema eingelesen und es gibt ja auch eine Menge Ratgeber im Internet. Wir probieren vieles aus, was wie zusammenpasst, und wollen hier auf dem Grundstück ein bisschen in Richtung Bio gehen. Rasen zum Beispiel haben wir auf ein Minimum reduziert, weil er keinen ökologischen Nutzen hat. Wir setzen lieber auf Duftrasen, der sich auch in den Steinritzen festsetzt, gut riecht und ein Gewinn für die Insekten ist.

Was waren ihre ersten Schritte hier im Garten?

Fischer: Gerade im ersten Jahr haben wir hier ziemlich rangeklotzt. Ich war von morgens bis abends hier draußen, Jeanette muss ja noch arbeiten und kam im Anschluss und an den Wochenenden. Die Hütte haben wir zum Beispiel neu gebaut. Aber der erste Schritt war erst einmal eine Bodenanalyse, weil ich wissen wollte, was der Boden braucht. Und meine Vermutung hat sich bewahrheitet: Der Vorgänger hat wohl nach dem Motto „Viel hilft viel“ mit Phosphor gearbeitet.

Wo bekommt man denn eine Bodenanalyse her?

Fischer: Ich habe das bei Raiffeisen gemacht. Das kostet zwar ein bisschen was, aber dafür weiß man dann im Anschluss auch Bescheid.

Und was sind im Moment die Arbeiten?

Fischer: Im Moment kann man überall anpacken. Die Natur steht in den Startlöchern. Aber in einem Kleingarten gibt es immer etwas zu tun. Im Winter habe ich zum Beispiel die Kräuterspirale gebaut und im Moment schichte ich da hinten eine Benjeshecke für Insekten auf.

Flury: Wir haben auch Silvester hier draußen gefeiert, haben ein kleines Feuerchen gemacht und angestoßen. So ein Garten ist etwas für das ganze Jahr.