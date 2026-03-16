Irgendwo in Lu sind wir jede Woche auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern. Auf dem Berliner Platz haben wir Marc Salvatori getroffen, der öfter dort arbeitet.

Sie arbeiten im Faktorhaus?

Ja. Wir sind verantwortlich für die komplette Gebäudetechnik im Haus.

Ist Gebäudetechnik ein Lehrberuf?

Nein. In dieser Gesamtheit gibt es das nicht. Wir haben Leute aus unterschiedlichen Bereichen wie Elektronik, Aufzugstechnik oder Klimatechnik. Ich selbst komme aus dem Sanitärbereich.

Sie kommen aus Mannheim?

Ja. Aus Mannheim-Waldhof.

Oha. Auch ein Fußballfan?

Ja. Ich gehe zum Waldhof, seit ich ein kleines Kind war.

Aber die Waldhof-Aufkleber am Leuchtmast da vorne, sind nicht von Ihnen?

Nein. Aber man sieht die Waldhof-Sticker ja mittlerweile überall.

Sie sind regelmäßig am Berliner Platz?

Ja, seit drei Jahren.

Nur beruflich oder auch privat?

In der Regel bin ich tatsächlich nur tagsüber, also beruflich, hier. Aber mittlerweile habe ich auch den Weihnachtsmarkt hier in Ludwigshafen schätzen gelernt. Er ist in einigen Bereichen besser als der in Mannheim.

Wie nehmen Sie bei ihren Besuchen den Berliner Platz wahr?

Wie gesagt: Ich komme ja nur tagsüber hierher. Da sehe ich das Gelände erst einmal als schönen, großen Platz. Auch die Sauberkeit hier ist so weit in Ordnung. Allerdings mit teilweise Problemen im Umfeld. An der Haltestelle und auch da vorne an der Brücke ist oft ein seltsames Publikum. Man hört ja auch jetzt wieder diese Typen grölen. Die waren auch gestern schon da. Aber mich stören die nicht weiter – solange sie nur laut sind und für sich bleiben.

Laut Polizeistatistik ist der Platz unproblematisch.

Ja. Tagsüber habe ich auch noch nie mitbekommen, dass hier etwas passiert ist. Und ich halte auch die Polizeipräsenz für ausreichend. Davon bekomme ich wirklich viel mit.

In der Diskussion steht eine Videoüberwachung nach Mannheimer Vorbild. Was halten Sie davon?

Ja, diese Art der Überwachung kenne ich aus der Mannheimer Innenstadt. Hier auf dem Platz halte ich das für übertrieben. Für Kleinigkeiten braucht es keine Videoüberwachung. Da reicht die Polizeipräsenz meiner Meinung nach vollkommen aus. Das könnte aber, wie gesagt, auch daran liegen, dass ich den Platz nicht bei Nacht kenne. Außerdem bin ich ein Mann. Für Frauen ist das Gefühl hier möglicherweise etwas anders.

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