Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Irgendwo in Lu sind wir jede Woche auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern. Am Montag haben wir auf dem Berliner Platz (Mitte) Kanber Günbay getroffen. Der 55-jährige Kaiserslauterer ist Gesellschafter einer Firma für Bauten- und Umweltschutz und arbeitet seit über 25 Jahren in Ludwigshafen.

Sie sind vorbildlich mit Maske ausgerüstet. Ich habe meine aus der Apotheke. Woher stammt Ihre?

Meine Frau hat für die gesamte Familie Masken genäht. Und zwar gleich