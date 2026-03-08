Propaganda auf dem Handy, Jubel im Netz, Hoffnung im Exil: Moh und Hamideh aus der Vorderpfalz schildern ihre Sicht auf die Lage im Iran – und kritisieren deutsche Medien.

Noch schickt ihnen das Mullah-Regime täglich Nachrichten auf die Handys – doch darüber können Moh und Hamideh inzwischen nur noch lachen. „Wir haben noch immer unsere iranischen SIM-Karten“, erzählen sie und lassen die RHEINPFALZ einen Blick auf ihren Posteingang werfen. Mal ist dort „Präsident“ als Absender einer persönlichen Ansprache an das Volk zu finden, mal geht es um ein angebliches Nachrichten-Update. „Es ist unglaublich, welche Lügen und Propaganda auf diesem Weg verbreitet werden“, sagt Moh. „Angeblich gibt es zum Beispiel großartige und sehr erfolgreiche iranische Gegenschläge gegen Israel, die Weltwirtschaft stehe aufgrund der Talfahrt an den Börsen kurz vor dem Abgrund.“

Als am 28. Februar klar war, dass die Angriffe der USA und Israels auf den Iran beginnen und auch relativ schnell bekannt wurde, dass der religiöse Führer Ali Chamenei getötet wurde, haben Moh und Hamideh gefeiert. „Wir haben stundenlang getanzt und immer wieder geweint vor Freude“, erzählen die beiden, die seit mehreren Jahren im Rhein-Pfalz-Kreis leben.

„Wo wäre Deutschland heute?“

Dass die Mehrheit der Deutschen – laut neusten Umfragen von Infratest dimap sind es 58 Prozent – die Angriffe der USA und Israels als nicht gerechtfertigt bewertet, können die beiden nicht nachvollziehen. „Wo wäre Deutschland denn heute, wenn die Alliierten damals nicht von außen geholfen hätten? Warum zählt offenbar die Souveränität eines absolut brutalen Mullah-Regimes mehr als die Menschenrechte der iranischen Bevölkerung?“ fragt Moh.

„Die Deutschen scheinen teils nicht zu begreifen, welch mörderischem Regime die Iraner seit Jahrzehnten hilflos ausgeliefert sind. Es muss jemanden geben, der den Mullahs die Waffen aus den Händen nimmt!“ Wer in Deutschland lebe, könne reisen, erhalte Unterstützung vom Jobcenter, wenn er keine Arbeit hat, zählt Hamideh auf. Man müsse sich eigentlich kaum Sorgen machen. „Vielleicht können die Menschen hier deshalb nicht verstehen, was es bedeutet, wenn ein Volk keine Freiheit hat.“

Tieffliegende Israelis

Im Vergleich zu Anfang Januar, als das Mullah-Regime mit brutaler Härte die großen und landesweiten Proteste im Iran niederschlug, gelangten derzeit mehr Videos aus dem Iran nach außen, erzählen die beiden. „Es ist wirklich Wahnsinn“, sagt Moh. „Immer wieder sehen wir Videos, auf denen Iraner filmen, wie Glasscheiben wegen der Bombenangriffe zerbersten – und die Leute jubeln dabei! Dass sich ein Volk so sehr darüber freut, dass das eigene Land bombardiert wird, hat es vermutlich so noch nie gegeben.“

Sie selbst hätten Informationen darüber, dass die Kampfflugzeuge der Israelis bei ihren Attacken auf Teheran sehr tief fliegen würden. „Damit die Menschen sie sehen, vorgewarnt sind und sich zurückziehen können“, erzählt Hamideh. Mit ihrer eigenen Familie, die über Teheran verteilt lebe, habe sie derzeit kaum Kontakt. Aber ein einminütiges Telefonat sei vor wenigen Tagen möglich gewesen. „Sie haben bestätigt, dass die Angriffe in Teheran aktuell sehr intensiv sind und sie sich nicht mehr gegenseitig besuchen können.“

„Zu wenige Berichte über Verbrechen des Regimes“

Die Berichterstattung deutscher Medien zur aktuellen Situation im Iran sei viel zu oberflächlich, kritisieren die beiden. „Es wird viel zu wenig über das große Leid der Bevölkerung und über die Verbrechen des Mullah-Regimes seit 47 Jahren in Inland und Ausland berichtet“, findet Moh. Im Vergleich zu TV-Sendern wie Iran International kämen hierzulande auch kaum Augenzeugen oder israelische und amerikanische Kommandeure zu Wort.

„Aktuell debattiert man in Deutschland darüber, dass den USA die Waffen ausgehen könnten und dass es angeblich keinen Plan hinter den Angriffen auf den Iran gebe“, lässt er Dampf ab. „Den Luftraum Iran gibt’s nicht mehr. Der gehört inzwischen Israel und den USA“, stellt er seine persönliche Sicht der Dinge dar. Auch das Mullah-Regime ist nach seiner Einschätzung so gut wie am Ende. „Es wird maximal noch ein paar Wochen dauern, bis es komplett handlungsunfähig ist“, ist er sich sicher. Schon heute schieße das Regime deutlich weniger Raketen ab als noch zu Beginn der Angriffe. Wesentliche Stellungen und Gebäude der Revolutionsgarden seien bereits zerstört.

Angst um die Familie

Natürlich habe sie auch Angst um ihre Familie, sagt Hamideh. Dass die Bombenangriffe der USA und Israels auch zivile Opfer forderten, sei allen klar. Auch die Revolutionsgarden seien nach ihren Informationen noch in den Straßen unterwegs, um die Menschen weiterhin mit Waffengewalt einzuschüchtern. Und doch sieht man in den Augen der Exil-Iranerin vor allem eines, wenn sie über die aktuelle Situation in ihrem Heimatland spricht: Die unbändige Hoffnung darauf, dass im Iran bald ein neues Kapitel aufgeschlagen wird. Dass die Bevölkerung endlich in Freiheit leben kann.

„Wissen Sie, was ein großer Unterschied zwischen dem Mullah-Regime und dem ehemaligen Schah ist, der 1979 nach Protesten gestürzt wurde?“, fragt Hamideh. „Der Schah hat damals gesagt, dass er das Land verlässt, um Blutvergießen zu vermeiden. Die Mullahs sagen hingegen schon seit Jahren, dass sie unser Land zerstören werden, bevor sie die Macht abgeben.“

„Pahlavi hat alles vorbereitet“

Dass der Sohn des ehemaligen Schahs, Reza Pahlavi, der im amerikanischen Exil lebt, eine entscheidende Rolle spielen wird, wenn das Mullah-Regime fällt, daran haben Moh und Hamideh keinerlei Zweifel. „Er hat bereits alles vorbereitet“, sagt Moh. „Er hat mit allen Anführern der unterschiedlichen iranischen Bevölkerungsgruppen gesprochen, es gibt einen ausgearbeiteten Plan für die Übergangszeit, bis es im Iran Wahlen geben wird“, berichtet er von Informationen, die dazu auf unterschiedlichsten Internetplattformen verfügbar seien.

Ob sie sich sorgen, dass der Iran am Ende auch zerfallen könnte? Dass die iranischen Kurden, möglicherweise auch andere Gruppen wie die iranischen Aserbaidschaner nach Unabhängigkeit rufen werden? „Nein“, sagt Hamideh sehr bestimmt. „Wir sind alle Iraner. Uns eint die gemeinsame Erfahrung, jahrzehntelang brutal unterdrückt worden zu sein. Jetzt wollen wir gemeinsam und in Frieden miteinander leben.“ Für die ganze Region Naher Osten werde es mehr Frieden geben, ist sich Hamideh sicher. „Gerade die jungen Iraner sind sehr israel-freundlich“, erzählt sie.

„Der Moment wird kommen“

Aktuell haben sowohl US-Präsident Donald Trump, als auch der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und Schah-Sohn Reza Pahlavi die iranische Bevölkerung dazu aufgerufen, in ihren Häusern zu bleiben. Man werde mitteilen, wann der Tag gekommen ist, an dem sich das Volk erheben und die Macht zurückholen könne. Ob das realistisch ist? Ob dieser Moment alleine durch Luftschläge gegen das Mullah-Regime am Ende wirklich Realität werden kann? Auch an dieser Stelle sind sich Moh und Hamideh sehr sicher. „Die Proteste Anfang Januar waren so enorm groß“, sagt Hamideh: „Es wird nicht so sein, dass sich das iranische Volk diese große Chance jetzt nehmen lässt.“

Die große Euphorie, von der sie sich als Exil-Iraner im Moment selbst tragen lassen, sei ihnen durchaus bewusst, sagt Moh. „Natürlich sind die Revolutionsgarden in Iran noch nicht entwaffnet“, sagt er. „Doch dieser Moment wird kommen“, ist er überzeugt.

„Mein großer Traum, vor Ort zu sein“

Wenn es so weit sei, dann wolle er unbedingt in den Iran fliegen. „Ich habe 1989 schon hier in Deutschland gelebt, als die Mauer fiel und wollte damals mit meinem jüngeren Bruder unbedingt nach Berlin fahren“, erzählt er. Gelungen ist ihnen das als Jugendliche allerdings nicht. Sein Bruder sei letztlich an der Flucht aus Iran und der Einsamkeit ohne Familie in Deutschland zerbrochen. „Er bekam Depressionen und ist im Alter von 27 Jahren gestorben“, erzählt Moh. Auch indirekt sei das Mullah-Regime für den Tod vieler Exil-Iraner verantwortlich.

„Die historischen Tage, wenn die Islamische Republik ihr Ende findet und die Zukunft eines freien Iran beginnt, die will ich auf keinen Fall verpassen“, kündigt Moh an. „Es ist mein großer Traum, vor Ort zu sein, wenn es hoffentlich bald so weit ist.“