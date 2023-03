Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Mannheimer Autorenfilmer Yilmaz Arslan steht als einer von drei internationalen Produzenten hinter dem berührenden Einwandererdrama „Io sto bene – Was am Ende bleibt“, das von Italienern in den Beneluxstaaten erzählt. Ein vielsprachiges, wahrhaft europäisches Projekt, das er nun im Cinema Quadrat vorstellte.

Antonio und Vito Spinelli sind Cousins aus einem süditalienischen Dorf, in dem es nur einen Brunnen und den Dorfplatz gibt. Sonst nicht viel, schon gar keine Arbeit und keine Zukunft.