59 bestätigte Corona-Infizierte gibt es inzwischen in der Ludwigshafener Asylunterkunft in Oggersheim. Das hat das Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises am Dienstagnachmittag auf RHEINPFALZ-Anfrage mitgeteilt. Vor den Osterfeiertagen war noch von 14 bestätigten Fällen die Rede. Inzwischen sind vor Ort weitere Tests durchgeführt worden. Die Sammelunterkunft in der Mannheimer Straße steht seit dem 1. April unter Quarantäne. Bis zu diesem Zeitpunkt lebten dort 171 Männer aus 19 Nationen. Anschließend sollten die Infizierten und deren Kontaktpersonen in anderen Räumen der Stadt untergebracht und isoliert werden.

52 neue Fälle stadtweit

Für die Stadt Ludwigshafen insgesamt wurden am Dienstag 52 neue bestätigte Corona-Fälle gemeldet. Mit 216 hat die Stadt jetzt erstmals mehr Fälle als der Rhein-Pfalz-Kreis, wie das bei der Kreisverwaltung angesiedelte Gesundheitsamt meldet. Zu der hohen Anzahl der Neuinfizierten haben eben auch die vielen Fälle aus der Asylunterkunft beigetragen, die mitgerechnet werden. Im Rhein-Pfalz-Kreis waren es am Dienstag 180 bestätigte Fälle, sieben mehr als am Ostermontag. Das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium meldet auf seiner Internetseite für Ludwigshafen sogar 222 bislang bekannte Fälle, für den Rhein-Pfalz-Kreis 162 (Stand Dienstag, 10 Uhr). „Warum die Zahlen des Gesundheitsministeriums im Detail abweichen, lässt sich von unserer Seite nicht beurteilen und kann verschiedene Ursachen haben“, heißt es dazu aus der Kreisverwaltung.

Parks waren an Ostern geöffnet

Was die Osterfeiertage betrifft, zeigen sich Stadt Ludwigshafen und das Polizeipräsidium Rheinpfalz zufrieden. Es seien „nur einige wenige Verstöße“ gegen die Corona-Regeln festgestellt worden, heißt es von der Stadt. Es habe „strenge Kontrollen im öffentlichen Raum“ gegeben. Der Ebertpark und der Stadtpark konnten an diesem Wochenende geöffnet bleiben.