Das auch für Ludwigshafen zuständige Kreisgesundheitsamt vermeldet für Dienstag 20 Corona-Neuinfektionen aus dem Rhein-Pfalz-Kreis, neun aus Ludwigshafen. In Ludwigshafen sind vier weitere Menschen im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben, im Landkreis zwei (Altrip und Neuhofen). In Ludwigshafen gab es seit Pandemiebeginn 6692 Corona-Infektionen, im Kreis 4493. Aus Einrichtungen in Stadt und Kreis wurden der Behörde keine Corona-Ausbrüche gemeldet.

453 Todesfälle bisher

Die Inzidenzwerte (Infektionen innerhalb einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner) für Ludwigshafen (48,8) und den Rhein-Pfalz-Kreis (44,0) liegen weiter unter der 50er-Marke, ab der eine Kommune als Risikogebiet gilt. In Ludwigshafen gibt es laut Landesuntersuchungsamt seit Pandemiebeginn 278, im Kreis 175 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus.