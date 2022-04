Die Corona-Inzidenz in Ludwigshafen ist zum Wochenausklang etwas gesunken. Das Landesuntersuchungsamt meldete am Freitag 844,9 Neuinfektionen binnen einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner (Vortag: 871,0). Aktuell sind 6618 Fälle im Stadtgebiet registriert. Am stärksten betroffen ist die Altersgruppe von 20 bis 59 Jahre mit einem Inzidenzwert von 1000,1. Bei den über 60-Jährigen liegt dieser Wert bei 539,9. Ein ähnliches Bild zeigt sich bei den Zahlen für den Rhein-Pfalz-Kreis: Dort ist die Inzidenz mit 958,3 (Vortag: 971,2) etwas höher als in der Stadt. Im Kreisgebiet gibt es 6407 akute Fälle.