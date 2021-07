Die Sieben-Tage-Inzidenz – Corona-Neuinfektionen innerhalb einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner – liegt in der Region nach Angaben des Landesuntersuchungsamts auch am Sonntag deutlich unter dem Wert von 50, ab dem eine Kommune als Risikogebiet gilt. Bei 11,0 liegt der Wert in Ludwigshafen, bei 7,5 im Rhein-Pfalz-Kreis, bei 2,1 in Frankenthal und unverändert bei 0 in Speyer.