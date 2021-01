Auch zu Beginn der neuen Woche gibt es mit Blick auf die Corona-Pandemie in Ludwigshafen keinen Grund für Entwarnung. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) betonte am Montag im Stadtrat: „Wir haben weiter eine sehr angespannte Situation, vor allem in den Krankenhäusern. Es ist ein tägliches Jonglieren um freie Betten, auch wenn der Inzidenzwert jetzt schrittweise nach unten geht.“ Dieser Wert, der über die Zahl der Infektionen innerhalb einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner informiert, lag laut Landesuntersuchungsamt am Montag bei 121,9 – und ist damit im Vergleich zum Sonntag (132,4) erneut leicht gesunken. Allerdings sind von Sonntag auf Montag auch wieder acht neue Todesfälle hinzu gekommen. Seit Beginn der Pandemie sind damit in Ludwigshafen 222 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben. Im Rhein-Pfalz-Kreis ist der Inzidenzwert am Montag auf 100,9 gesunken (Sonntag: 103,5). Zum Hintergrund: Ab einem Inzidenzwert von 50 gilt eine Kommune als Risikogebiet. Mit Sorgen blickt OB Steinruck vor allem auf die Virusmutationen: „Es gibt noch keine validen Informationen, ob Virusmutationen bei uns angekommen sind.“ Um die Mitarbeiter der Stadtverwaltung bestmöglich zu schützen, werden diese mit FFP2-Masken ausgestattet. Außerdem können sie sich einmal pro Woche in der Infektionsambulanz am Klinikum testen lassen. Bis Ende der Woche sollen laut Ordnungsdezernent Andreas Schwarz (SPD) über 2200 Erstimpfungen sowie 200 Zweitimpfungen im Impfzentrum in der Walzmühle absolviert sein.