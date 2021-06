413 akute Corona-Infektionsfälle vermeldet das Kreisgesundheitsamt am Dienstag für die Region: 225 aus Ludwigshafen, 106 aus dem Rhein-Pfalz-Kreis, 49 aus Speyer, 33 aus Frankenthal. Die Gesamtzahl steigt damit auf 22.149 Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz – Neuinfektionen in einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner – liegt überall deutlich unter der 50er-Marke, ab der eine Kommune als Risikogebiet gilt. 18,6 beträgt der Wert in Ludwigshafen (Vortag: 26,1), bei 13,6 (14,9) liegt er im Kreis. 24,6 (32,8) ist der Wert für Frankenthal, 19,8 (17,8) der für Speyer. Mannheim liegt bei 18,3 (22,1).