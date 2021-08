Die Sieben-Tage-Inzidenz (Neuinfektionen innerhalb einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner) lag dem Landesuntersuchungsamt zufolge am Sonntag in Ludwigshafen bei 16,3 und ist damit übers Wochenende leicht gesunken. Am Freitag lag der Wert bei 18. 13,6 (Freitag: 7,8) ist der Wert für den Rhein-Pfalz-Kreis. In Mannheim liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 31,5. Alle Werte liegen damit unter der 50er-Marke, ab der eine Kommune als Risikogebiet gilt. Am Montag hält ein Impfbus des Landes ab 8 Uhr am Edeka-Markt in Oggersheim (Hedwig-Laudien-Ring). CDU-Fraktionschef Peter Uebel appelliert unterdessen dafür, sich impfen zu lassen, um möglichst die 85-Prozent-Quote für eine Herdenimmunität zu erreichen.