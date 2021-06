Die Corona-Inzidenz in Ludwigshafen und im Rhein-Pfalz-Kreis ist weiter gesunken. Laut Landesuntersuchungsamt lag sie in Ludwigshafen am Dienstag bei 62,1 (Vortag: 73,7) und im Rhein-Pfalz-Kreis bei 39,5 (Vortag: 40,7). Die Inzidenz zeigt die Anzahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen.

