Das Landesuntersuchungsamt (LUA) hat am Sonntag für Ludwigshafen eine Corona-Inzidenz von 889,6 gemeldet (Freitag: 1047,2). Für den Rhein-Pfalz-Kreis lag sie bei 914,4 (1048,8), für Speyer bei 969,6 (1078,0) und für Frankenthal bei 984,6 (1105,6). Dass die Inzidenzen am Wochenende sinken, kann unter anderem an weniger übermittelten Fällen und weniger Arztbesuchen sowie Testungen liegen. In Ludwigshafen gibt es derzeit 5469 aktuelle und laborbestätigte Fälle, im Rhein-Pfalz-Kreis sind es 4997, in Speyer 1753 und in Frankenthal 1790. Die landesweite Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz – also die Anzahl der Neuaufnahmen von Covid-Patienten im Krankenhaus innerhalb von sieben Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner – betrug in Rheinland-Pfalz am Sonntag 6,65 (Freitag: 6,53).