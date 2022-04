Die Corona-Inzidenz in Stadt und Landkreis ist am Freitag etwa auf dem Niveau des Vortags geblieben. In Ludwigshafen lag sie laut Landesuntersuchungsamt bei 655,4 Neuinfektionen (Donnerstag: 652,0). Aktuell sind 6227 Fälle im Stadtgebiet gemeldet. Im Rhein-Pfalz-Kreis lag die Inzidenz bei 736,7 (Vortag: 754,1). Dort gibt es 6297 akute Fälle. Die landesweite Hospitalisierungsinzidenz betrug am Freitag 8,39 und ist damit im Vergleich zum Tag zuvor (7,81) angestiegen. Der Wert gibt die Anzahl der Neuaufnahmen von Covid-Patienten im Krankenhaus innerhalb von sieben Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner an. Seit Beginn der Corona-Pandemie sind in Ludwigshafen 405 Menschen mit oder an dem Virus gestorben, im Rhein-Pfalz-Kreis sind es bislang 276. Dort kam der neueste Todesfall Ende März hinzu. In der Stadt wurden am Donnerstag zwei neue Todesfälle im Zusammenhang mit Corona gemeldet. In ganz Rheinland-Pfalz sind bislang 5354 Menschen mit oder an Corona gestorben.