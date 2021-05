Mit 113,2 bleibt der Corona-Inzidenzwert (Neuinfizierte pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen) für Ludwigshafen konstant. Das geht aus den Zahlen des Landesuntersuchungsamts hervor. Am Pfingstmontag lag der Wert bei 112,6. Aktuell ist Ludwigshafen damit neben Worms die einzige rheinland-pfälzische Gemeinde mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 100. Die Bundesnotbremse greift deshalb nach wie vor, die Ludwigshafener Außengastronomie darf weiterhin nicht öffnen. Im Rhein-Pfalz-Kreis beträgt die Inzidenz 48,5 (Vortag: 49,2), in Frankenthal liegt sie bei 67,7 und entspricht damit exakt dem Wert vom Pfingstmontag. Auch in Speyer bleibt der Corona-Inzidenzwert konstant und liegt bei 37,6. Landesweit sinkt die Inzidenz auf 45,1 (Vortag: 53,4). Das ist der niedrigste Wert seit dem 13. März dieses Jahres.

Mehr zum Thema