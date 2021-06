Die Sieben-Tage-Inzidenz bleibt in Ludwigshafen den zweiten Tag in Folge knapp unter der 50er-Marke: Das Landesuntersuchungsamt vermeldete für den Mittwoch den Wert von 49,3. 21 weitere Menschen wurden innerhalb von 24 Stunden positiv auf das Coronavirus getestet und damit 321 akute Fälle in der Stadt registriert. Das Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises, zu dessen Einzugsbereich auch die Städte Ludwigshafen, Frankenthal und Speyer gehören, bezifferte die Anzahl der Neuinfektionen auf 38. Im Kreis wurden neun neue Fälle registriert bei 116 akuten Infektionen. Die Inzidenz ist mit 23,3 deutlich niedriger als in Ludwigshafen. In Frankenthal lag sie bei 24,6 und in Speyer bei 33,6. Auch in Mannheim war die vom Robert-Koch-Institut angegebene Inzidenz am Mittwoch mit 22,2 deutlich niedriger als in der Nachbarstadt.