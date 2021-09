Die Corona-Inzidenz lag am Dienstag in Ludwigshafen bei 187,5. Das geht aus den Zahlen des Landesuntersuchungsamts hervor. Sie ist damit im Vergleich zu 196,8 am Montag gesunken. Auch im Rhein-Pfalz-Kreis lag der Wert mit 71,1 niedriger als am Tag zuvor (79,6). In Ludwigshafen gibt es derzeit 799 aktuelle Corona-Fälle, im Landkreis sind es 343. Die Inzidenz für Frankenthal lag am Dienstag bei 100,5, für Speyer bei 156,2. Sie gibt die Anzahl der Corona-Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage bezogen auf 100.000 Einwohner an.