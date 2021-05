Ludwigshafen trägt weiterhin die rote Corona-Laterne: Die einzigen beiden Kommunen in Rheinland-Pfalz, die am Montag eine Inzidenz von mehr als 50 gemeldet hatten, sind nach Angaben des Landesuntersuchungsamtes die Städte Ludwigshafen (73,3) und Worms (73). 16 Menschen haben sich von Sonntag auf Montag in der Chemiestadt neu mit dem Coronavirus infiziert. Mannheim hat dagegen laut Robert-Koch-Institut eine deutlich niedrigere Inzidenz von 41,8. Während in der Nachbarstadt mobile Impfteams in den sozialen Brennpunkten eingesetzt werden, ist es in Ludwigshafen der Stadtverwaltung zufolge noch unklar, wann solche Teams auch linksrheinisch ihre Arbeit aufnehmen. Daher hatten am vergangenen Wochenende, wie berichtet, die „Street Docs“ um den Mediziner und CDU-Stadtrat Peter Uebel auf eigene Faust eine Impfaktion organisiert. Weitere sollen in den nächsten Tagen folgen. Im Rhein-Pfalz-Kreis lag die Inzidenz am Montag bei 40,7, in Frankenthal bei 24,6 und in Speyer bei 29,7. Ein Sprecher des Ludwigshafener Rathauses hat angekündigt, dass ein Ende des Lockdowns bei anhaltend sinkender Inzidenz ab Donnerstag möglich ist.