Die Sieben-Tage-Inzidenz lag in Ludwigshafen am Sonntag bei 23,2. Ende vergangener Woche meldete das Landesuntersuchungsamt einen Wert von 20,3. Im Rhein-Pfalz-Kreis lag der Wert am Sonntag bei 22,6 (Freitag: 20,1). Der Wert gibt die Anzahl der Corona-Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage bezogen auf 100.000 Einwohner an. In Ludwigshafen gibt es laut Landesuntersuchungsamt 103 akute Corona-Fälle, im Rhein-Pfalz-Kreis sind es 64.