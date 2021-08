Ludwigshafen hat nach Angaben des Landesuntersuchungsamtes mit einem Wert von 116,7 am Sonntag die höchste Corona-Inzidenz in der Pfalz. Im Vergleich zum Vortag gab es in der Stadt am Rhein 27 neue Infektionen, insgesamt wurden am Sonntag 458 akute Fälle registriert. Im Rhein-Pfalz-Kreis lag die Inzidenz bei 71,1, hier gab es 14 neue Fälle und 215 akute Infektionen. Im Kreis ist die Inzidenz damit seit Freitag stabil, in Ludwigshafen ist sie von 114,9 auf 116,7 leicht gestiegen.