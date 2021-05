Auch in Ludwigshafen ist die Sieben-Tage-Inzidenz unter die 100er-Marke gesunken. Das Landesuntersuchungsamt bezifferte den Wert am Donnerstagnachmittag auf 91,1. Am Vortag hatte er noch bei 102,2 gelegen. 14 Menschen hatten sich innerhalb von 24 Stunden neu mit dem Virus infiziert. Insgesamt gab es 558 akute Fälle. Im Rhein-Pfalz-Kreis lag die Inzidenz bei 42 (45,9), zwölf Neuinfizierte wurden hier registriert. Während in Ludwigshafen noch die Bundesnotbremse gilt, gibt es im Kreis bereits viele Lockerungen, zum Beispiel für die Gastronomie. Das Haupt-Testzentrum in Ludwigshafen am Rathausplatz erweitert laut Stadtverwaltung ab Freitag seine Öffnungszeiten: Es ist montags bis samstags von 10 bis 18 Uhr geöffnet.