In Ludwigshafen liegt die Corona-Inzidenz am Donnerstag laut Landesuntersuchungsamt bei 121,1 (Vortag: 104,3), im Rhein-Pfalz-Kreis bei 138,3 (111,8), in Frankenthal bei 121,0 (100,5) und in Speyer bei 116,3 (124,7). Die mit Einführung des neuen Warnstufensystems relevant gewordene Hospitalisierungsinzidenz im „Versorgungsgebiet Rheinpfalz“ liegt am Donnerstag beim Wert 3,1. Dieser gibt für das Gebiet der Vorder- und Südpfalz die Anzahl der Neuaufnahmen von Covid-Patienten im Krankenhaus innerhalb von sieben Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner an. Landesweit sind 4,89 Prozent der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten belegt (4,83). Für Ludwigshafen und den Rhein-Pfalz-Kreis gilt damit weiterhin Warnstufe 1. Das Kreisgesundheitsamt meldet derweil einen Corona-Ausbruch an der Grundschule Nord in Schifferstadt, teilt jedoch nicht mit, wie viele aktuelle Fälle es gibt.

Die Stadt Ludwigshafen weist nochmals auf ihre Sonderaktion „Schülerimpfen“ hin. Bis 12. November können sich Schüler ab 12 Jahren und ihre Eltern montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr unter Telefon 0621 504-6702/-6703 beim Landesimpfzentrum melden, Mitarbeiter des Impfzentrums organisieren dann die Impftermine für die Schüler bei niedergelassenen Ärzten. Geimpft wird mit Biontech. Schüler zwischen zwölf und 17 Jahren benötigen die Einwilligung der Eltern zur Impfung gegen Covid-19, die Eltern müssen auch bei den Impfterminen dabei sein.