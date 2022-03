Das Landesuntersuchungsamt hat für Ludwigshafen am Dienstag eine Inzidenz von 724,4 Neuinfektionen binnen einer Woche (bezogen auf 100.000 Einwohner) gemeldet. Am Montag lag der Wert noch bei 800,3. Im Rhein-Pfalz-Kreis lag die Inzidenz am Dienstag bei 765,1 (Montag: 816,8). Die landesweite Inzidenz betrug 1254,4 (1199,3). Die Sieben-Tages-Hospitalisierungsinzidenz im Land lag bei 7,23 (6,31) pro 100.000 Einwohner.