In Ludwigshafen liegt die Corona-Inzidenz am Freitag laut Landesuntersuchungsamt bei 291,5 (Vortag: 347,1), im Rhein-Pfalz-Kreis bei 375,4 (399,3), in Frankenthal bei 348,7 (385,6) und in Speyer bei 488,8 (498,6). Zur entscheidenden Messgröße in der Pandemiebekämpfung ist mit Inkrafttreten der neuen rheinland-pfälzischen Corona-Verordnung die landesweite „7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz“ geworden. Am Freitag liegt dieser Wert bei 4,01. Er gibt die Anzahl der Neuaufnahmen von Covid-Patienten im Krankenhaus innerhalb von sieben Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner an. Aktuell gilt in der Innengastronomie, in Kultureinrichtungen, bei Friseuren, aber auch in Sportstudios und Freizeitparks die 2G-Regel. Zutritt erhalten nur Geimpfte und Genesene, Kinder bis zwölf Jahre sind davon ausgenommen. Jugendliche zwischen zwölf und 17, die nicht geimpft sind, müssen einen negativen Test vorweisen.