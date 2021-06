Mit 26,1 am Montag ist der Corona-Inzidenzwert in Ludwigshafen im Vergleich zum Vortag (33,1) weiter gesunken. Dasselbe gilt auch für den Rhein-Pfalz-Kreis, wo der Wert jetzt bei 14,9 liegt (Sonntag: 22,0). Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz gibt die Anzahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen an. In Ludwigshafen gelten seit Montag weitere Lockerungen.