Die Sieben-Tage-Inzidenz (Neuinfektionen in einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner) gibt das Landesuntersuchungsamt für Ludwigshafen am Montag mit 15,7 an – im Vergleich zum Vortag (16,3) ist das ein leichter Rückgang. Unverändert bei 13,6 ist der Wert im Rhein-Pfalz-Kreis. In Frankenthal liegt der Wert bei 18,5 (Vortag: 20,5), in Speyer bei 11,9 (9,9). Gestiegen ist der Wert in Mannheim: von 31,5 auf 33,8. Ab dem Wert 50 gilt eine Kommune als Risikogebiet.