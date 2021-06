Laut Landesuntersuchungsamt liegt die Sieben-Tage-Inzidenz für Ludwigshafen am Donnerstag bei 65,6. Im Vergleich zum Mittwoch (68,5) ist sie damit nach einem vorübergehenden leichten Anstieg wieder etwas gesunken. Am Dienstag lag der Wert bei 62,1. Die gesunkene Inzidenz hat in der Stadt zu einigen Lockerungen geführt. Im Rhein-Pfalz-Kreis liegt der Wert am Donnerstag bei 30,4 (Mittwoch: 35,6). Die Inzidenz gibt die Anzahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner an.