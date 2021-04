Die Infektionslage in Ludwigshafen ist weiterhin angespannt. Laut Landesuntersuchungsamt lag der Inzidenzwert am Donnerstag bei 192,2 Neuinfektionen (innerhalb einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner). Demnach gibt es derzeit 1385 aktuelle Fälle im Stadtgebiet (plus 58 im Vergleich zum Vortag). Etwa jeder fünfte Fall ist auf die hochansteckende britische Virusvariante zurückzuführen. Seit Ausbruch der Pandemie sind 317 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Im benachbarten Rhein-Pfalz-Kreis sind 722 akute Fälle registriert worden (plus 52). Davon sind etwa 38 Prozent auf die britische Virusvariante zurückzuführen. Der Inzidenzwert liegt bei 138,4. Im Landkreis sind bisher 218 Todesfälle registriert worden. In Speyer liegt der Inzidenzwert bei 195,8 (333 akute Fälle), in Frankenthal bei 147,7 (243 Fälle). In Mannheim sind 1914 akute Infektionsfälle registriert worden (plus 99), der Inzidenzwert liegt bei 201,2. Die Quadratestadt verzeichnet bisher 285 Corona-Todesfälle.