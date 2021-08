Die Sieben-Tage-Inzidenz für Ludwigshafen lag am Montag laut Landesuntersuchungsamt bei 55,2 (Vortag: 52,2) und ist damit weiter gestiegen. Im Rhein-Pfalz-Kreis betrug die Anzahl der Corona-Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner 18,8 (Vortag: 19,4). In Frankenthal lag der Wert bei 77,9, in Speyer bei 53,4.