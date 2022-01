Die Ausbreitung des Coronavirus in Ludwigshafen schreitet weiter voran. Das Landesuntersuchungsamt meldet am Donnerstag eine Inzidenz von 567,9 Neuinfektionen binnen einer Woche (bezogen auf 100.000 Einwohner). Demnach gibt es 2555 aktuelle Fälle im Stadtgebiet. Im benachbarten Mannheim liegt die Inzidenz bei 673,8. Im Rhein-Pfalz-Kreis beträgt die Inzidenz 513,7 (1898 akute Fälle). Die landesweite Sieben-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 4,42 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 3,84). Der Wert beschreibt, wie viele Infizierte in einer Klinik behandelt werden müssen. Der Anteil von Omikron bei den Corona-Infektionen liegt in Rheinland-Pfalz jetzt bei 90,8 Prozent.