Von Dienstag auf Mittwoch hat die Corona-Inzidenz in Ludwigshafen nochmal einen Sprung nach oben gemacht. Nach 74,3 am Vortag lag der Wert am Mittwoch bei 89,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Im Rhein-Pfalz-Kreis lag die Inzidenz laut Landesuntersuchungsamt bei 58,9 (Vortag: 44,0). In Frankenthal beträgt der Wert 34,9 und in Speyer 61,3.