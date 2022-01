Die Corona-Infektionszahlen in Ludwigshafen und im Landkreis sind weiterhin hoch. Das Landesuntersuchungsamt meldete am Montag für die Stadt eine Inzidenz von 454,9 Neuinfektionen binnen einer Woche (bezogen auf 100.000 Einwohner). Aktuell sind 1940 Fälle im Stadtgebiet registriert (plus 223 im Vergleich zum Vortag). Im Rhein-Pfalz-Kreis lag die Inzidenz bei 374,8 (1420 aktuelle Fälle, plus 200 in einem Tag). Besonders betroffen ist die junge Bevölkerung bis 20 Jahre: In dieser Altersgruppe liegt die Inzidenz in der Stadt bei 679,1, im Kreis bei 621,8.