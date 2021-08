Bei 122,5 lag die Corona-Inzidenz für Ludwigshafen am Dienstag. Das ist erneut ein Anstieg im Vergleich zu 120,8 am Tag zuvor. Für den Rhein-Pfalz-Kreis meldete das Landesuntersuchungsamt eine Inzidenz von 66,6 (Vortag: 73,1). In Frankenthal lag die Inzidenz bei 139,5, in Speyer bei 79,1. Die Inzidenz gibt die Anzahl der Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage bezogen auf 100.000 Einwohner an.