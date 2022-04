In Ludwigshafen sind die Inzidenzwerte weiter gesunken. Am Mittwoch meldete das Landesuntersuchungsamt 596,9 Corona-Neuinfektionen binnen einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner (Vortag 650,2). Auch im Rhein-Pfalz-Kreis ging der Wert zurück: von 744,4 auf 704,3. Im Stadtgebiet gibt es 5500 aktuelle Fälle, im Landkreis sind es 5819 Infizierte. Trotz des milderen Krankheitsverlaufs der Omikron-Virusvariante gibt es weitere Todesfälle: In den vergangenen Tagen sind in Ludwigshafen fünf weitere Menschen im Zusammenhang mit Corona gestorben. Seit Ausbruch der Pandemie wurden damit 408 Todesfälle registriert. Im Kreis starben in den vergangenen Tagen drei Menschen, die Anzahl der Todesfälle erhöht sich auf 278.