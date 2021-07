Im Klinikum Ludwigshafen werden derzeit zwei Corona-Patienten behandelt: einer auf Normalstation und ein Patient auf Intensivstation. Das hat Klinikum-Geschäftsführer Hans-Friedrich Günther am Freitag mitgeteilt. Die Corona-Inzidenz in Ludwigshafen lag am Freitag bei 18. Sie beschreibt die Anzahl der Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage bezogen auf 100.000 Einwohner. Am Donnerstag lag der Wert für die Stadt noch bei 22,6. Die Inzidenz im Rhein-Pfalz-Kreis ist am Freitag von 5,8 auf 7,8 leicht gestiegen, wie aus den Zahlen des Landesuntersuchungsamts hervorgeht. Um die Corona-Impfquote landesweit zu steigern, sind ab der kommenden Woche Impfbusse unterwegs, bei denen sich jeder spontan gegen Corona impfen lassen kann. Am Montag hält ein Bus ab 8 Uhr am Edeka-Markt in Oggersheim (Hedwig-Laudien-Ring). Am Freitag ist er von 8 bis 12 Uhr am Wasgau-Markt (Am Schwarzweiher) und von 14 bis 18 Uhr am Penny (Im Stiegelsteig) in Böhl-Iggelheim. Zudem ist es möglich, sich im Impfzentrum in der Walzmühle ohne Anmeldung impfen zu lassen.